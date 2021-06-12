سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-12T07:10:32+0000
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 150300 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكون هناك تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.

related

إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-07 07:20:37
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

Date: 2020-10-04 07:44:47
الدولار يواصل الانخفاض في بغداد واقليم كوردستان

انخفاض أسعار الدولار في بغداد

Date: 2021-05-29 07:16:12
انخفاض أسعار الدولار في بغداد

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-30 07:04:12
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-31 07:21:26
لليوم الثاني .. الدولار ينخفض مقابل الدينار في بغداد وأربيل

لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

Date: 2021-01-10 07:09:42
لليوم الثاني .. الدولار يواصل التراجع أمام الدينار في بغداد وأربيل

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

Date: 2020-12-03 07:22:14
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان