انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 150300 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكون هناك تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.