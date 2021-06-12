انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد ، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 150300 دينار عراقي.
واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكون هناك تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.