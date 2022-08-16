سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-16T11:02:16+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء، لتصل الى 13 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و171 الفا و921 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 13 مليونا و750 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 226 مليونا و421 الفا و921 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 46 شركة توسط

related

مبيعات البنك المركزي تتجاوز المليار دولار في أسبوع.. وخبير مالي يفسر

Date: 2022-06-02 10:10:05
مبيعات البنك المركزي تتجاوز المليار دولار في أسبوع.. وخبير مالي يفسر

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-10 11:35:29
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

Date: 2022-05-03 05:49:57
نحو 4 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شهر

لأول مرة خلال العام الحالي.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 250 مليون دولار

Date: 2022-06-14 10:57:17
لأول مرة خلال العام الحالي.. مبيعات البنك المركزي تقترب من 250 مليون دولار

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل أكثر من 230 مليون دولار

Date: 2021-08-30 10:42:11
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل أكثر من 230 مليون دولار

أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شباط الماضي

Date: 2022-03-03 06:32:21
أكثر من 3 مليارات دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في شباط الماضي

انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-11-11 11:34:40
انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار

مبيعات البنك من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 82%

Date: 2022-04-04 10:45:13
مبيعات البنك من الدولار ترتفع للحوالات الخارجية بنسبة 82%