انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء، لتصل الى 13 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و171 الفا و921 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 13 مليونا و750 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 226 مليونا و421 الفا و921 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 46 شركة توسط