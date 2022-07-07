امريكا "مترددة" في تجهيز صفقة رز متبقية للعراق.. وتايلند البديل

شفق نيوز/ كشفت منصة عالمية معنية بالشأن الاقتصادي، يوم السبت، عن "تردد" امريكي في تجهيز العراق ماتبقى من صفقة رز تم التعاقد عليها العام الماضي والبالغة 80 الف طن بسبب قلق الولايات المتحدة من المخزون الغذائي لديها.

وتعاقدت وزارة التجارة العراقية مع الحكومة الامريكية على تجهيز البلاد 200 الف طن من الرز خلال عام كامل (من تموز 2021 ولغاية حزيران 2021).

وجهزت الشركات الامريكية، العراق حتى الان بـ 120 الف طن من الرز فقط، حيث يتبقى من الصفقة 80 الف طن، لم تتسلمها التجارة العراقية حتى الآن.

وذكرت منصة "ستاندرد آند بورز" في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الولايات المتحدة استفادت من مذكرة تفاهم طويلة الأمد مع العراق بشأن امداده بالرز الامريكي، موضحة أنه بموجب أحدث تكرار لمذكرة التفاهم، وافق (العويس) وهو رجل اعمال مخول من قبل وزارة التجارة العراقية باستيراد الرز من حيث المبدأ على شراء 200 ألف طن من الأرز الأمريكي سنويًا، من يوليو/ تموز إلى يونيو/حزيران، وتم الوفاء بـ 120 الف طن متري فقط من مذكرة التفاهم.

واضافت ان تلك المذكرة عرقلت الآن في عام 2022 بسبب الأسعار المرتفعة والمخزونات المنخفضة في الولايات المتحدة، ولكن هناك محادثات بشأن 80 الف طن متري المتبقية ليتم ملؤها في وقت متأخر بالأرز من موسم الحصاد الجديد، والتي من المقرر أن تبدأ على طول ساحل الخليج الأمريكي في أواخر يوليو/تموز.

ويشير التقرير الى ان الصناعة الامريكية قلقة من التفاوت في الأسعار بين الولايات المتحدة وشريك تجارة الأرز المفضل للعراق مؤخرًا، وهو "تايلاند".

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/ايار ، قام المصدرون التايلانديون بشحن حوالي 415000 طن من الأرز إلى العراق، وفق التقرير الذي أكد أنه من المقرر شحن ما لا يقل عن 150 ألف طن من الأرز في الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى ما تم شحنه في يونيو/حزيران.

لكن منذ يونيو/حزيران، تلاشت الطلبات الجديدة من العراق لتايلاند، والتي قال أحد المصدرين في البلاد، وفق التقرير، إنها فرصة للولايات المتحدة لإبرام صفقة مع العراق.

ومع ذلك، يقول التقرير، مع عدم وجود مؤشرات على قرب العراق والجنوب الأمريكي من التوصل إلى اتفاق ، يبدو أن العراق ربما يعود إلى تايلاند.

وقال تاجر رئيسي للمنصة، "نعم، العراق عاد"، فيما يتعلق بالاهتمام بالأرز التايلاندي، وأضاف أن المبيعات الجديدة ستكون للشحن اعتبارًا من أغسطس/آب فصاعدًا ، لكن التفاصيل تظل خفيفة.

ومع ذلك ، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان ذهاب العراق إلى تايلاند يعني أن صفقة جديدة مع الولايات المتحدة الجنوبية قد ماتت.