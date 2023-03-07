الأمم المتحدة: أضرار الزلزال الذي ضرب تركيا ستتخطى 100 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الثلاثاء، أن الأضرار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الشهر الماضي ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت المسؤولة في البرنامج الأممي لويزا فينتون، خلال اتصال فيديوي من غازي عنتاب التركية "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها. شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

ولقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/ فبراير الماضي.

وأضافت فينتون أن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 آذار/ مارس الجاري لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن قدر البنك الدولي حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار.

ووصفت فينتون الوضع في هاتاي، أكثر المناطق التركية تضررًا جراء الزلزال، بأنه "مروع"، قائلة إن مئات الآلاف من المنازل تدمرت.

وأضافت "الاحتياجات هائلة لكن الموارد شحيحة".