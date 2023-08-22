الإمارات في الصدارة.. 10 بنوك خليجية تسجل ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الثاني من 2023

شفق نيوز/ سجلت البنوك الخليجية المدرجة صافي أرباح كبيرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، ونمو رسوم الخدمات.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، سجل أكبر 10 بنوك خليجية من حيث الربحية، صافي أرباح 8.9 مليار دولار خلال الربع الثاني. ومثلت أرباحها نحو 65 في المائة من أرباح القطاع المصرفي الخليجي، التي تشمل ما يزيد على 50 مصرفا وبنكا.

ومن المتوقع أن تتخطى أرباح البنوك الخليجية المدرجة خلال الربع الثاني 13.5 مليار دولار، بنمو 28 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قائمة أكبر 10 بنوك ربحية، حلت 4 بنوك إماراتية، منها بنك تصدر القائمة، فضلا عن 3 بنوك سعودية وبنكين من الكويت وآخر بنك قطري.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني الربحية بين البنوك الخليجية، مستفيدا من النمو الواسع في الأرباح التي قاربت 78 في المائة، ليحقق البنك صافي ربح خلال الربع الثاني بلغ 1.7 مليار دولار.

في حين جاء في المرتبة الثانية، "البنك الأهلي السعودي" أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط بأصول 266 مليار دولار.

وحقق البنك الأهلي صافي أرباح 1.34 مليار دولار خلال الربع الثاني بعد تسجيله نموا 9 في المائة، في حين مثلت أرباحه نحو 15 في المائة من صافي أرباح البنوك محل التحليل.

بعد ذلك جاء "أبوظبي الأول" أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول في المرتبة الثالثة، بعد تحقيقه صافي أرباح 1.15 مليار دولار بنمو 45 في المائة، وهو يمثل نحو 13 في المائة من إجمالي أرباح البنوك العشرة.

وفي المرتبة الرابعة، جاء بنك مصرف الراجحي بتحقيق أرباح صافية للفترة بلغت 1.11 مليار دولار وهي تقل عن الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 3 في المائة، تلاه بنك قطر الوطني الذي تراجعت أرباحه أيضا بنحو 4 في المائة لتصل إلى 1.02 مليار دولار.

وحققت البنوك الخليجية العشرة الأكثر ربحية، نموا في أرباحها للعام الماضي بنسبة 30 في المائة، مقارنة بنمو القطاع البنكي الخليجي بنحو 28 في المائة.

وكان بيت التمويل الكويتي "بيتك" أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول، الأعلى نموا من بين البنوك العشرة الأكثر ربحية بواقع 150 في المائة، لتبلغ أرباحه 553 مليون دولار، نتيجة لاتمام الاستحواذ على الأهلي المتحد، إضافة إلى الزيادة في إيرادات الأنشطة الرئيسة.

وفي المرتبة الثانية من حيث النمو، جاء بنك المشرق أحد أقدم البنوك الإماراتية الذي نمت أرباحه 139 في المائة، لتصل إلى 519 مليون دولار.

وسجلت جميع البنوك العشرة نموا في الأرباح بنسب مختلفة، باستثناء مصرف الراجحي وبنك قطر الوطني اللذين سجلا تراجعا بواقع 3 و4 في المائة على التوالي.