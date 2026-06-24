الأدنى منذ 7 أشهر.. الذهب يسجل خسائر غير مسبوقة

شفق نيوز- متابعة

سجل الذهب، عصر الأربعاء، خسائر غير مسبوقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، إذ تراجع سعر الأونصة إلى أقل من 4000 دولار، وفق وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخسائر بعدما انخفضت أسعار الذهب، في وقت سابق من اليوم، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4064.01 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 11 حزيران/ يونيو الجاري، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم آب/ أغسطس بنسبة 1.7% إلى 4080.80 دولاراً للأونصة.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، إذ أظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن المتداولين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط.

كما دعمت قوة الدولار الضغوط على المعدن النفيس، إذ وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 61 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1632.04 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1% إلى 1225.35 دولاراً للأونصة.