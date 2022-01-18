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الإحصاء المركزي: اكثر من 39 مليون مشترك للهاتف النقال في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-18T09:33:24+0000
الإحصاء المركزي: اكثر من 39 مليون مشترك للهاتف النقال في العراق

شفق نيوز/ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن عدد مشتركي الهاتف النقال في البلاد بلغ اكثر من 39 مليون مشترك خلال عام 2020.

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال العاملة في العراق بما فيها اقليم كوردستان بلغ 39.3 مليون مشترك"، مبيناً أن "الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت 97.8 هواتف لكل 100 شخص".

وأضاف أن "عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (امنية ووطنية) كان 681.8 الف مشترك"، موضحاً أن "عدد خطوط الهاتف الثابت في المحافظات العراقية عدا اقليم كوردستان لعام 2020 بلغ 2.151 مليون خط مقابل 2.126 مليون خط لعام 2019 بنسبة ارتفاع بلغ 1.2%".

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