الورقة تتجاوز 150 ألفا .. الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام الدينار العراقي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 150100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150250 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 دينارًا مقابل 100 دولار.