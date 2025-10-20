"النقد الدولي" يعلن توقعه لمعدل التضخم بالعراق في العام 2028

شفق نيوز- واشنطن

توقع صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، انخفاض مؤشر التضخم في العراق خلال العام 2028.

وبحسب بيانات الصندوق، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مؤشر التضخم السنوي في العراق سجل في العام 2024 نسبة 3.6% مقارنة في العام 2023 الذي سجل نحو 5.3%، بينما سجل في العام 2022 نحو 5%.

كما توقع صندوق النقد، أن ينخفض مؤشر التضخم في العراق بشكل في عام 2028 ليبلغ 2%.

عربياً، فقد أشار الصندوق، إلى أن التوقعات تذهب نحو تراجع الكويت من ناحية التضخم في العام 2028 ليبلغ 1.9%، فيما سيكون أعلى تضخم من نصيب السودان وبواقع 39%.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم أمس الأحد، تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي، وذلك وفقا للمتابعة الميدانية لأسعار المستهلك التي تنفذها فرق هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في المحافظات كافة.