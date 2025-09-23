النفط يواصل انخفاضه بفعل اتفاق بغداد وأربيل على استئناف صادرات كوردستان

شفق نيوز- بغداد / أربيل

واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي بإعادة تشغيل خط أنابيب النفط عبر تركيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو ما يعادل 0.63% إلى 66.15 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.58% ليسجل 61.92 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان خسائر متتالية على مدى خمس جلسات، بلغت نحو 4%.

وبموجب الاتفاق، ستُستأنف صادرات تقدر بنحو 230 ألف برميل يومياً من كوردستان العراق بعد توقفها منذ آذار/مارس 2023.

يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن فائض المعروض، في وقت تتأثر فيه توقعات الطلب العالمي بالتباطؤ الاقتصادي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.

كما يراقب المستثمرون تطورات العقوبات الأوروبية المحتملة على الصادرات الروسية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فيما تشير بيانات أولية إلى احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مقابل انخفاض البنزين والمقطرات.

أما على صعيد الإمدادات، فقد كشفت بيانات حديثة عن تراجع صادرات السعودية من الخام إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يوليو/تموز الماضي، بينما أكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن العراق رفع صادراته بموجب اتفاق أوبك+.