النفط يواصل ارتفاعه وبرنت يلامس 70 دولارًا

شفق نيوز/ زادت أسعار النفط يوم الاربعاء، بعد انخفاض المخزونات الأمريكية وإعادة فتح الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا والتي ستساعد الطلب، فيما اقترب برنت من 70 دولارا.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن إمدادات الخام تراجعت بمقدار 7.69 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أواخر كانون الثاني.

ويراهن المستثمرون على أن الطلب المتزايد على اللقاح وزيادة الحركة في الاقتصادات الرئيسية سوف يستنزف مخزونات النفط الخام ويدعم ارتفاع الأسعار. وهذا يعني أن النفط قد وسع مكاسبه في الأسابيع الأخيرة حتى وسط تفشي الفيروس الخطير في آسيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو بنسبة 2.65 ٪ إلى 66.19 دولارًا في بورصة نيويورك التجارية في الساعة في الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام برنت في التسوية لشهر يوليو بنسبة 2.69٪ إلى 69.39 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

بينما ترسم الولايات المتحدة وأوروبا مسارًا لإعادة الافتتاح ، قد تتفاقم أزمة Covid-19 في الهند ، حيث تتوقع بعض النماذج البحثية أن عدد القتلى قد يزيد عن الضعف. ووفقًا لكبلر ، قد تنخفض واردات البلاد من النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا لتصل إلى 3.1 مليون في الأسابيع المقبلة.