النفط يرتفع 1% بعد خسائر حادة بفعل التوترات بين واشنطن وبكين

شفق نيوز– متابعة

استعادت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعض مكاسبها بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، وسط آمال المستثمرين بأن المحادثات المحتملة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد تُخفف من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للنفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا، أي بنسبة 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 3.82% يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى منذ السابع من مايو/ آيار.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتًا، أو 1.48%، ليصل إلى 59.77 دولارًا للبرميل، بعدما خسر 4.24% في الجلسة السابقة.

وتصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي بعد أن وسعت الصين نطاق ضوابط تصدير المعادن النادرة، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصادرات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ضوابط جديدة على تصدير البرامج الحساسة بحلول الأول من نوفمبر.

وتأتي هذه الخطوات قبيل اجتماع محتمل بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، المتوقع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الشرق الأوسط، أعلن ترمب يوم الأحد أن الحرب في غزة انتهت، فيما يتوجه إلى إسرائيل قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين المتوقع كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه بوساطة دولية.