النفط يرتفع بدعم من خطة أوبك+ للإنتاج ومخاوف فنزويلا

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1.5% يوم الاثنين، بعدما أكدت دول أوبك+ خطتها لإيقاف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى مخاوف من احتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد فنزويلا، وهي دولة منتجة للنفط، مما تسبب في اضطراب بالسوق.

وبحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، قلّص خام برنت مكاسبه ليستقر عند 62.99 دولارًا للبرميل، أي بارتفاع 0.98%. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 59.12 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 0.99%.

وكانت أوبك+ قد اتفقت في بداية نوفمبر / تشرين الثاني على وقف زيادات الإنتاج، في خطوة هدفت إلى إبطاء جهود استعادة الحصة السوقية وسط مخاوف من زيادة الإمدادات.

وبعد اجتماع يوم الأحد، قالت أوبك+ إنها تؤكد أهمية اتباع نهج حذر، مع الحفاظ على المرونة الكاملة لوقف أو عكس أي تعديلات طوعية إضافية على الإنتاج.

وأثار إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية إغلاق المجال الجوي الفنزويلي حالة من عدم اليقين، نظرًا لأن فنزويلا من المنتجين الرئيسيين للخام في اميركا الجنوبية.

وقال ترمب إنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ولم يوضح ما إذا كانت تصريحاته تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات عسكرية، مضيفًا: “لا تقرأوا أي شيء في هذا الأمر”.

وفي أوروبا، أدى تصاعد عدم اليقين حول اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى عكس حالة التفاؤل التي سادت الأسبوعين الماضيين، حين بدا الاتفاق أقرب، مما أثار توقعات بعودة كميات كبيرة من النفط الروسي الخاضع للعقوبات إلى الأسواق.

وفي هجوم منفصل، ضربت طائرات مسيّرة تابعة للبحرية الأوكرانية ناقلتين خاضعتين للعقوبات كانتا متجهتين إلى ميناء روسي في البحر الأسود لتحميل النفط.