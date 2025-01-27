النفط يتراجع بعد دعوة ترامب المتكررة لأوبك خفض الأسعار

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، بعدما دعا الرئيس الأمريكي ترامب أوبك إلى خفض الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج النفط والغاز الأمريكي في أول أسبوع له في منصبه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.11 بالمئة إلى 77.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 21 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا أو 1.19 بالمئة إلى 73.77 دولارا للبرميل.

وجدد ترامب يوم الجمعة دعوته لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعار النفط للإضرار بأوضاع روسيا الغنية بالنفط والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب "إحدى الطرق لوقف ذلك بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض أسعار النفط .. هذه الحرب ستتوقف على الفور".

بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، إنه يتعين عليه أن يلتقي مع ترامب لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة.

ولكن أوبك وحلفائها بما في ذلك روسيا لم يتفاعلوا بعد مع دعوة ترامب، حيث أشار مندوبو أوبك+ إلى خطة جاهزة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتباراً من أبريل/ نيسان.

وسجل كلا الخامين القياسيين أول انخفاض لهما في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف بشأن العقوبات المفروضة على روسيا والتي قد تؤدي إلى تعطيل الإمدادات.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات التجارية بعد أن أعلن ترامب يوم الأحد أنه سيفرض إجراءات انتقامية شاملة على كولومبيا، بما في ذلك الرسوم الجمركية والعقوبات، بعد أن رفضت البلاد استقبال طائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات كبلر أن الولايات المتحدة هي أكبر مشتر لصادرات النفط الخام الكولومبية المنقولة بحرا بمعدل 183 ألف برميل يوميا في عام 2024، أو 41% من إجمالي كولومبيا.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الولايات المتحدة استوردت 228 ألف برميل يوميا من الخام ومنتجاته من كولومبيا في عام 2023.