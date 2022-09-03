النفط: نعمل على زيادة الطاقة الخزنية للوقود في البلاد

شفق نيوز/ اكد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس، يوم السبت، حرص الوزارة على تطوير وتحديث شبكة الانابيب الوطنية والبنى التحتية للقطاع النفطي، لاهميتها في تعزيز وادامة الطاقات الخزنية ولتحقيق انسيابية عالية في آليات وعمليات ضخ وتوزيع النفط ومشتقاته عبر مساراته المحددة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس ادارة الشركة الـ31، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

وشدد الوكيل على اهمية الخطط الواعدة لقطاع الانابيب النفطية لادامة الانتاج والتصفية وتغذية القطاعات الاخرى بالنفط الخام او المنتجات النفطية ، مشيداً بالخبرات الوطنية التي تمتلكها الشركة في تطوير البنى التحتية لشبكة الانابيب النفطية والمستودعات ، والمضي قدماً في تحسين واقع عملها وتنفيذ المهام المناطة بها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخدمي .

وقال وكيل المدير العام المكلف بادارة الشركة ماجد عبد الرضا،

ان الملاكات الوطنية تعمل وفق خطط معدة مسبقاً على تطوير شبكات الانابيب واعادة تأهيل المتضرر منها ومد انابيب جديدة وزيادة الطاقات الخزنية في مستودعاتها المنتشرة في البلاد لتأمين الوقود للمستهلكين ولمحطات انتاج الطاقة الكهربائية والقطاعات الحيوية خدمةً للصالح العام .

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال الخاص بوضع الخطط والدراسات لتطوير شبكة الانابيب الممتدة لمسافات طويلة في البلاد والمشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه العمل لتقديم الحلول الناجعة لها.