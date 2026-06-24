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    • النفط العراقي دون 50 دولاراً.. خاما البصرة يتراجعان بأكثر من 3%

    النفط العراقي دون 50 دولاراً.. خاما البصرة يتراجعان بأكثر من 3% ناقلة نفط اجنبية في موانئ البصرة العراقية (أرشيف)
    2026-06-24T05:46:39+00:00

    شفق نيوز - بغداد

    سجلت أسعار النفط العراقية تراجعاً حاداً خلال تعاملات، اليوم الاربعاء، إذ انخفض خام البصرة الثقيل بنسبة 4.09% إلى 45.78 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام البصرة المتوسط بنسبة 3.91% إلى 47.88 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية.

    وتراجع خام برنت بنسبة 0.71% إلى 76.53 دولاراً للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة ذاتها إلى 72.69 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام مربان الإماراتي بنسبة 1.64% إلى 69.63 دولاراً.

    وشهدت معظم الخامات العربية والعالمية خسائر، إذ انخفض الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 2.52% إلى 78.69 دولاراً للبرميل، وتراجع خام داس الإماراتي بنسبة 2.90% إلى 69.31 دولاراً، فيما هبط خام قطر البري بنسبة 2.91% إلى 69.01 دولاراً.

    كما تراجعت سلة أوبك بنسبة 1.89% إلى 81.59 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام دبي بنسبة 1.15% إلى 80.35 دولاراً.

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