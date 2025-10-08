النفط العراقية توقع اتفاقية مبادئ مع "اكسون موبيل" الأميركية

شفق نيوز- بغداد

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية مبادئ (HOA) بين وزارة النفط وشركة اكسون موبيل الأميركية.

ذكر ذلك مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، خلال استقباله نائب رئيس الشركة بيتر لاردن والوفد المرافق له بحضور القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق، إن "الاتفاق يعد خطوة مهمة لمستقبل قطاع النفط في العراق، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام جميع الشركات العالمية الكبرى للمساهمة في تطوير القطاع النفطي.

وبين السوداني اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية الكبرى، ولاسيما الأمريكية منها للعمل في حقول النفط المهمة، ومنها حقل مجنون في البصرة، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصاً في مجال استثمار الغاز.

وشدد، على أهمية مساهمة شركة اكسون موبيل بتحديث البنية التحتية لتصدير النفط العراقي، وتنويع مصادر التصدير، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الصناعة النفطية؛ من أجل النهوض بالقطاع النفطي وزيادة الإنتاج.

بدوره، عبر بيتر لاردن، عن شكره للسوداني على خطوات الحكومة في تعزيز التعاون الثنائي، وهنأه بمناسبة العيد الوطني للعراق، مشيداً بالتطور والتقدم الملحوظ الذي يشهده البلد في مختلف القطاعات والمجالات، وفق ما اورده المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.