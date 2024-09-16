النفط العراقية تكشف عن حجم الاستهلاك اليومي لوقود السيارات

شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، أن حجم الاستهلاك اليومي لوقود السيارات يبلغ 32 مليون لتر من البنزين في عموم البلاد باستثناء إقليم كوردستان، نافية وجود أي زيادة في الأسعار بالوقت الحالي.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، إن ""استهلاكنا من البنزين يبلغ 32 مليون لتر يومياً، ومصافي كربلاء أسهمت بتقليل عملية استيراد البنزين بنسبة الثلثين".

ونفى وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين في الوقت الحاضر، مؤكداً "أسعار البنزين ثابتة حيث أن سعر اللتر الواحد من البنزين العادي 450 ديناراً، وسعر المحسن (عالي الأوكتان) 850 ديناراً، والبنزين الممتاز 1250 ديناراً للتر الواحد".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد افتتح في الأول من نيسان/ أبريل 2023، مصفى كربلاء النفطي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن إنتاجه وصل إلى قرابة 8 ملايين لتر من مختلف أنواع المنتجات البيضاء.