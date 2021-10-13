النجار تكشف عن "طريق واحد" لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق

شفق نيوز/ كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، يوم الاربعاء، أن اغلب مشاريع البنى التحتية التي تم توقيعها تمول عن "طريق الاستثمار" وليس "الموازنة العامة"، كما جرى في السابق.

وقالت رئيسة الهيئة سها النجار لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب مشاريع البنى التحتية السابقة كانت تمول عن طريق الموازنة ومن اموال الحكومة، لكن اليوم جميع العقود التي تم توقيعها خلال العام الحالي تمول عن طريق الاستثمار".

وأضافت النجار أن "الهيئة تقوم بمنح اجازة الاستثمار للشركة الفائزة بالعقد لتقوم الشركة المعنية بالتمويل عن طريق مصادرها الخاصة، وبالتالي الحكومة لا تتحمل اي نفقات مالية لهذه المشاريع"، مؤكدة أن "هذه المشاريع من شأنها أن تحدث قفزة نوعية في الواقع الخدمي والاقتصادي للبلد".

وأشارت النجار إلى أن "الدولة وقعت سلسلة من العقود المهمة هذا العام في قطاع الكهرباء عبر مجال الطاقة النظيفة ومنها التوقيع مع شركة توتال ومع مصر- الاماراتية وسكاتك النرويجية"، مشيرة إلى أن "من شأن ذلك أن يحافظ على النفط الخام والحفاظ على البيئة".