المصارف العراقية تباشر بالدفع الإلكتروني في محطات الوقود الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ ذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، أن المصارف الحكومية والأهلية ستباشر بعملية دفع الأموال عبر النظام الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المصارف الحكومية والاهلية وشركات الدفع الالكتروني ستباشر بدءا من الأسبوع المقبل بتطبيق عملية الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود واستخدام جباية الأموال بواسطة أجهزة POS".

واضاف انه "سيتم التعامل مع هذه الظاهرة الكترونيا وبإمكان المواطنين دفع مبالغ لمحطات تعبئة الوقود عبر البطاقات الإلكترونية"، لافتا الى ان "المواطن الذي ليس له لديه بطاقة الماستر كارد بإمكانه إصدارها من المصارف الحكومية او الاهلية".

وخلال الأسبوع الماضي والجاري، باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل تجريبي عملية الدفع الإلكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئة الوقود ضمن العاصمة بغداد.