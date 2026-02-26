المركزي العراقي يطلق مبادرة جديدة لتوسيع قدرة المصارف الخاصة على دعم التجارة الدولية

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، اطلاقها مبادرة جديدة لتوسيع قدرة المصارف الخاصة على دعم التجارة الدولية من خلال السماح لها باستئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الاعتمادات المستندية بالعديد من العملات الأجنبية.

وأشار البنك في بيان اليوم، الى الانتهاء من الخطوة الرئيسية في عملية الإصلاح الشامل للمصارف التجارية والإسلامية، و فروع المصارف الأجنبية من خلال تقديمها للوثائق المطلوبة للمراجعة وفقًا لـ"متطلبات الحد الأدنى" والتي تلخصت باختيار إحدى المسارات الثلاث، وهي "الاستمرار في السوق كمؤسسات مصرفية مستقلة، أو الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، أو الخروج من السوق".

وأكد البيان، أن "المصارف العراقية كافة قدّمت الوثائق المطلوبة وفقًا للمسار الذي اختارته، مما يسمح للبنك المركزي بتقييم مستوى استيفائها لمتطلبات الحد الأدنى"، منوها الى أنه "خلال الأشهر المقبلة، ستعمل المصارف على معالجة أي ثغرات يتم تحديدها، و ستسعى جاهدةً لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير الإصلاح".

كما وأعلن البنك المركزي العراقي في بيانه، اطلاق "مبادرة جديدة لتوسيع قدرة المصارف الخاصة على دعم التجارة الدولية لعملائها حيث سيُسمح للمصارف التي تستوفي معايير محددة وفقاً لتقييم البنك المركزي العراقي، باستئناف المعاملات عبر الحدود وإصدار الاعتمادات المستندية بالعديد من العملات الدولية، بما فيها اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني والدينار الأردني، وغيرها"، موضحا أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً للطريق الذي رسمه البنك المركزي العراقي لتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد العراقي والترابط العالمي للقطاع المالي، وقيادة النمو المستدام للعراق".