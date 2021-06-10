المالية العراقية توضح حقيقة احتساب 100 دولار بـ300 الف دينار

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، حديثاً تناقلته وسائل اعلام عن وزيرها علي علاوي، يخص سعر تصرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وقالت الوزارة في "تنويه" ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبدالامير علاوي بأن "قيمة الدولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار لكل ١٠٠ $".

وأكدت وزارة المالية أن "تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة، والتي لا اساس لها من الصحة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام".

ودعت الوزارة إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة الموقع الألكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي".