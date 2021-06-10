سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المالية العراقية توضح حقيقة احتساب 100 دولار بـ300 الف دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T08:39:34+0000
المالية العراقية توضح حقيقة احتساب 100 دولار بـ300 الف دينار

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، حديثاً تناقلته وسائل اعلام عن وزيرها علي علاوي، يخص سعر تصرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وقالت الوزارة في "تنويه" ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والوكالات الاخبارية حول تصريح نسبّ لوزير المالية علي عبدالامير علاوي بأن "قيمة الدولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 الف دينار لكل ١٠٠ $".

وأكدت وزارة المالية أن "تناقل البعض لمثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة، والتي لا اساس لها من الصحة تهدف الى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام".

ودعت الوزارة إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة المالية وزيارة  الموقع الألكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي".

related

المالية العراقية تنفي استقالة وزيرها علاوي "بسبب خلاف على أموال كوردستان"

Date: 2020-08-26 18:29:47
المالية العراقية تنفي استقالة وزيرها علاوي "بسبب خلاف على أموال كوردستان"

بعد بغداد.. بورصة كوردستان تسجل قفزة بسعر صرف الدولار

Date: 2020-12-17 09:14:46
بعد بغداد.. بورصة كوردستان تسجل قفزة بسعر صرف الدولار

استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-10-27 07:33:51
استقرار اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

"اغلاق السفارة" يتسبب بارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-29 07:28:50
"اغلاق السفارة" يتسبب بارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-18 07:12:34
الدولار يرتفع أمام الدينار في بغداد وكوردستان

مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

Date: 2020-12-17 09:42:37
مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-30 07:38:36
استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب كانون الثاني

Date: 2021-01-20 12:30:45
المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب كانون الثاني