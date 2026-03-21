الكهرباء العراقية تعلن عودة ضخ الغاز الإيراني: استقرار الانتاج بـ14 ألف ميغاواط

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم السبت، عودة ضح الغاز الإيراني إلى العراق، فيما أكدت استقرار الطاقة الكهربائية بـ14000 ميغاواط.

وقال أحمد موسى العبادي، المتحدث باسم الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن واقع منظومة الكهرباء يشهد حالة من الاستقرار التشغيلي المخطط له، وفق متابعة ميدانية دقيقة لأداء محطات الإنتاج وخطوط النقل والشبكات.

وأشار العبادي إلى معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى المنظومة بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً، مبيناً أن الوزارة نجحت في احتواء وتحجيم التحديات اللحظية التي رافقت توقف الإمدادات سابقاً، عبر إدارة البدائل المتاحة، والتي شملت المناورة بالغاز الوطني والتنسيق عالي المستوى مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل، ما أسهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج عند نحو 14,000 ميغاواط.

ولفت إلى أن الوزارة لم تتوقف عند حدود المعالجات الآنية، بل تمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع الدورة المركبة ومنصة الغاز المسال في خور الزبير، فضلاً عن استكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وأضاف أن هذه المسارات الاستراتيجية تسير وفق جداول زمنية ثابتة، ولم تتأثر بالظروف الراهنة، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز قدرات الشبكة الوطنية وتأمين أفضل مستويات الخدمة للمواطنين في عموم محافظات البلاد.

هذا وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء الماضي، توقف إمدادات الغاز الإيراني بشكل كامل، ما أدى إلى فقدان أكثر من 3000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، وذلك على خلفية استهداف منشأة الغاز "الأكبر والأهم" في إيران.

وتعرض، الأسبوع الماضي، حقل بارس الجنوبي الإيراني ومنشآت نفطية في عسلوية لهجوم أميركي–إسرائيلي، استهدف منشأة لمعالجة الغاز ضمن ما وصفته تل أبيب بـ"التصعيد الموعود".

ويُعد حقل بارس الجنوبي أكبر حقل للغاز الطبيعي في إيران، ويقع في محافظة بوشهر، كما يمثل الجزء الإيراني من أكبر حقل غاز بحري في العالم، والذي تتقاسمه طهران مع قطر في مياه الخليج العربي.