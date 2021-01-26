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الكاظمي ورئيس توتال يبحثان تطوير قطاع الطاقة العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-26T19:11:32+0000
الكاظمي ورئيس توتال يبحثان تطوير قطاع الطاقة العراقي

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، مع رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة باتريك بويانيه، تطوير قطاع الطاقة في العراق.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين بمقر الحكومة ببغداد، وفق بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز".

وقال الكاظمي إن "الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الإستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص"، مبينا أن "هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالإنفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".

من جانبه اوضح بويانيه "رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق".

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