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الكاظمي: لدينا عقود مهمة مع شركات نفطية كبرى وسيبقى العراق مصدرا مهما لإنتاج الطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-04T09:22:41+0000
الكاظمي: لدينا عقود مهمة مع شركات نفطية كبرى وسيبقى العراق مصدرا مهما لإنتاج الطاقة

شفق نيوز/ صرّح رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، أن لدى حكومته عقود مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في قطاع إنتاج الطاقة في البلاد.

وقال الكاظمي في مقابلة أجرته معه صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "العراق بلد مهم في مجال انتاج الطاقة، وقد عملنا على تطوير البنى التحتية للطاقة لنتمكن من تأمين سوق الطاقة بانسيابية عالية. فقد وقّعنا على عقود مهمة مع شركة توتال لتوسيع جريان مد الطاقة، واستخراج الغاز المصاحب في حقولنا النفطية، واستحداث مشاريع الطاقة النظيفة والبديلة".

وأضاف "قد قمنا بتغيير عنوان وزارة الكهرباء الى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، مؤشرا على توجهات حكومتنا نحو الانطلاق تجاه الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة".

وتابع الكاظمي بالقول "لدينا عقود مهمة أخرى مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في العراق، وسيبقى العراق مصدرا مهما لإنتاج الطاقة في العالم. وفي نفس الوقت نعمل بجد على تكييف انتاج الطاقة لدينا مع المعايير العصرية الملائمة للبيئة لحمايتها والحفاظ على سلامتها".

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