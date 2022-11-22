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العراق يؤيد قرارات أوبك التي تحد من تراجع أسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-22T10:25:45+0000
العراق يؤيد قرارات أوبك التي تحد من تراجع أسعار النفط

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الثلاثاء، حرص العراق على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والوصول الى حالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب ، والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي إلى تذبذبه، وعدم استقراره .

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني خلال الاجتماع، ان العراق يتابع بإهتمام تطورات السوق النفطية ، والمتغيرات اليوميه بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم ، مشيراً الى التواصل مع الاعضاء في أوبك وأوبك بلاس والاطلاع على التقارير بهذا الشأن ، وإن العراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للاسواق النفطية ، وتقلل من تراجع سعر البرميل .

وشدد عبد الغني على ان العراق يعتمد في تسعيرة نفطه على ادق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على افضل الاسعار ، الى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي.

هذا وقد تقرر في الاجتماع تسعيرة النفط العراقي للشهر المقبل ، بعد مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والبحثية في هذا المجال.

وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" والشركات والدوائر والجهات المعنية، ومدير المكتب الاعلامي .

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