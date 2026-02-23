العراق يوقع اتفاقية نفطية مع شركة "شيفرون" الأميركية

شفق نيوز- بغداد

رعى رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقيتي المبادئ الأولية مع شركة شيفرون الأميركية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس.

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاقية الأولى بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون الأميركية ستكون لنقل إدارة حقل غرب القرنة/ 2، والثانية مع شركتي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة الى تطوير حقل بلد في صلاح الدين، التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه.

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الايجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وكانت شركة نفط البصرة وشركة "لوك اويل"، قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة نفط البصرة وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها، وفقاً للبيان.

وكذلك شهد العراق توقيع اتفاقية إطارية بين شركات نفط البصرة وشركة "لوك اويل"، وشركة "شيفرون" الأميركية، يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً إلى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة للشركة الأميركية بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد، كما تعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة "شيفرون"، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.