العراق يهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز من حقول كركوك لنحو 500 ألف برميل و500 مقمق

شفق نيوز - بغداد / كركوك

قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، يوم الخميس، ان العقد الاستراتيجي الذي أبرمته وزارة النفط العراقية مع شركة BP البريطانية يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز في حقول محافظة كركوك لتصل الى نحو 500 ألف برميل من الخام يوميا، و500 مقمق.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المشتركة الخاصة بمشروع تطوير حقول كركوك ،الذي تنفذه شركة BP البريطانية، والذي عُقد في مقر شركة غاز الشمال، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

وذكر البيان، أن الاجتماع شهد مناقشة شاملة للخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالمشروع، الذي يستهدف تطوير أربعة من أهم الحقول النفطية في محافظة كركوك،(جمبور، باي حسن، كركوك، وخباز) .

وأوضح خضير، أن العقد الاستراتيجي المحال إلى شركة BP يهدف إلى رفع الطاقات الإنتاجية إلى 450 ألف برميل يوميًا، وإنتاج 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى غلق ملف الغاز المحروق وتحقيق قفزة نوعية في استثمار الغاز.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل واسعة لأبناء محافظة كركوك، و سيسهم في تنشيط عمل الشركات المحلية وتحسين الواقع الاقتصادي للمحافظة ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي الختام شدد الوكيل على ضرورة تعزيز العمل بروح الفريق الواحد بين شركة BP وشركتَي نفط الشمال وغاز الشمال، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، وبما يعزز موقع العراق في سوق الطاقة العالمية.

وبحسب بيان وزارة النفط، فقد تم خلال الاجتماع بحث موازنات عام 2026، ومناقشة هيئة التشغيل الخاصة بالحقول الأربعة، إضافة إلى سبل دعم شركات وزارة النفط، ومنها شركة الاستكشافات النفطية وشركة الحفر العراقية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشارك في الاجتماع ، مدير عام شركة BP في العراق، ومدير عام شركة نفط الشمال، ومدير عام شركة غاز الشمال، ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول، ومدير عام الدائرة القانونية ، ومدير عام الدائرة الفنية ، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء من الشركة البريطانية ومن دوائر وشركات وزارة النفط.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في آذار/مارس 2025 عقداً مع شركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، و جمبور، وخباز).