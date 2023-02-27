العراق ينعش صادرات الأرز التايلندي

شفق نيوز/ أفادت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الاثنين، بأن صادرات الأرز لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي بلغت 805.519 الف طن، بزيادة 75.2 بالمئة عن العام السابق، بدعم من الطلبات بنهاية العام مع زيادة الطلب من الشرق الأوسط وخاصة العراق وضعف عملة البات التايلندي.

وقال رونارونج فولبيبات رئيس إدارة التجارة الخارجية بالوزارة إن قيمة صادرات الأرز ارتفعت بنسبة 78.76 بالمئة إلى 14.28 مليار بات (406.72 مليون دولار) في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي.

لكنه قال إن الوزارة ملتزمة بهدف تصدير الأرز البالغ 7.5 ملايين طن هذا العام لأنها تريد مراقبة الباهت قبل أن تقرر ما إذا كانت ستعدل الهدف.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفضت الوزارة هدفها التصديري لعام 2023 من 8 ملايين طن إلى 7.5 مليون طن مع ارتفاع قيمة البات، الذي انخفض بما يصل إلى 13٪ مقابل الدولار في أكتوبر / تشرين الاول من العام الماضي.

وتايلاند هي ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم بعد الهند وفيتنام.

وصدرت تايلاند 7.69 ملايين طن من الأرز في عام 2022 ، بزيادة 22.1٪ عن العام السابق ، متجاوزة هدف 7.5 ملايين طن ، مع الأسواق الرئيسية في العراق وجنوب إفريقيا والصين والولايات المتحدة.