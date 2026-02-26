العراق يعزز موقعه بين كبار موردي النفط إلى السوق الاسيوية

شفق نيوز- بغداد

حل العراق في المرتبة الرابعة بين أكبر موردي النفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى لصادراته إلى السوق الكورية منذ سبع سنوات، وفقاً لمنصة تحليلات تجارية عالمية (MEES).

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات المنصة التي أظهرت، أن متوسط صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية بلغت نحو 113.7 مليون برميل خلال عام 2025، بمعدل 311,500 برميل يومياً، بزيادة سنوية قدرها 12%، ما عزز موقعه بين كبار الموردين في السوق الآسيوية ورفع ترتيبه إلى المركز الرابع بين الدول المصدرة للنفط إلى سيؤول.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام استقر عند نحو 2.80 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، في حين تراجعت حصة إمدادات الشرق الأوسط إلى 69.9%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2022، بالتزامن مع تنويع سيؤول لمصادر التوريد.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بين موردي النفط لكوريا الجنوبية، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 1% لتبلغ 945,200 برميل يومياً خلال 2025.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية مسجلة رقماً قياسياً بلغ 460,200 برميل يومياً، بزيادة سنوية قدرها 5%.

أما الإمارات العربية المتحدة فجاءت ثالثاً رغم تراجع صادراتها بنسبة 18% إلى 317,200 برميل يومياً.

وفي المقابل، إلى جانب العراق، رفعت الكويت صادراتها إلى كوريا الجنوبية بنسبة 6% لتصل إلى 237,600 برميل يومياً، ما يعكس تحرك بعض المنتجين في المنطقة لتعزيز حصتهم السوقية في ظل المنافسة المتزايدة.