العراق يعتمد الري المغلق للمزروعات ويبدأ من محافظة جنوبية

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، قرب المباشرة بمشروع التحول من الري المفتوح الى الري المغلق وستكون البداية في محافظة ذي قار.

وقال الحمداني في بيان نشرته الوزارة اليوم، ان التحول من الري المفتوح الى الري المغلق يمثل الحل الأمثل لعدم هدر المياه وتقنين استخداماتها مع زيادة الغلة الزراعية في ظل مواجهة تحديات التغيرات المناخية التي تمر بها البلاد.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.