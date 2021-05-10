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العراق يطلب رسمياً شراء حصة إكسون في "غرب القرنة 1"

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-10T17:18:57+0000
العراق يطلب رسمياً شراء حصة إكسون في "غرب القرنة 1"

شفق نيوز/ قال رئيس شركة نفط عراقية تدير حقل غرب القرنة 1، أحد أكبر حقول النفط العراقية، يوم الاثنين، إن العراق طلب رسميا شراء حصة شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل في الحقل.

كان العراق قال الشهر الماضي إن إكسون تريد بيع حصتها البالغة 32.7 بالمئة في غرب القرنة 1، وإن وزارة النفط شرعت في مناقشات بشأن صفقة محتملة.

وقال خالد حمزة مدير شركة نفط البصرة، إن "القرار تم التوصل إليه ونحن أرسلنا رسميا رسالة إلى إكسون موبيل لشراء حصتها"، مضيفا أن وزارتي النفط والمالية ستعملان على إجراءات تدبير التمويل.

وأوضح أن إكسون تريد بيع الحصة مقابل 350 مليون دولار، وفق ما نقلت رويترز.

وينطوي البيع على تحول في خطط إكسون، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي.

وقال حمزة إن شركة نفط البصرة ستنسق عقب شراء الحصة مع الشركاء الآخرين العاملين في الحقل بما يكفل سلاسة العمليات.

المساهمون الأجانب الآخرون في غرب القرنة 1 هم بترو تشاينا بحصة تبلغ 32.7 بالمئة وإيتوتشو اليابانية بحصة 19.6 بالمئة وبرتامينا الإندونيسية التي تملك عشرة بالمئة.

وتملك شركة الاستكشافات النفطية التي تديرها الحكومة العراقية الخمسة بالمئة الباقية.

العراق ثاني أكبر منتج في أوبك، ويسهم النفط بما لا يقل عن 95 بالمئة من دخله.

كان انهيار الطلب وأسعار النفط جراء جائحة كوفيد-19 ألحق ضررا شديدا بالعراق العام الماضي.

لكن السوق تتعافى، وهو ما حدا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها إلى الاتفاق على زيادة الإنتاج قليلا من أول مايو/ أيار.

وقال حمزة إن العراق صدًق على ميزانيات الاستثمار للعام 2021 المقدمة من شركات النفط الأجنبية لتطوير حقول البصرة في جنوب البلاد والتي تديرها شركة البصرة، وتقدر قيمتها بنحو سبعة مليارات دولار.

وتابع أنه بغية زيادة الإيرادات، يعتزم العراق زيادة إنتاج الخام الخفيف 100 ألف برميل يوميا للوصول إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن صادرات النفط بلغت 2.85 مليون برميل يوميا في المتوسط منذ بداية مايو/ أيار، انخفاضا من 2.9 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.

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