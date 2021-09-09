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العراق يصدر أول شحنة من وقود الطائرات المدنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-09T16:00:37+0000
العراق يصدر أول شحنة من وقود الطائرات المدنية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة مصافي الجنوب، حسام حسين ولي، يوم الخميس، عن تصدير أول شحنة من وقود الطائرات المدنية.

وقال ولي لوكالة شفق نيوز؛ "اليوم صدرنا أول شحنة من وقود الطائرات عبر ميناء خور الزبير في محافظة البصرة، وتسويقه عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وبين ان "الشحنة مقدارها 18 ألف متر مكعب، وهي من مجموع 70 ألف متر مكعب تم إنتاجه من قبل شركتنا"، مؤكدا أن "المنتج بجودة عالية ومواصفات عالمية".

بدوره؛ أوضح مدير هيئة الإنتاج في الشركة، سلمان هدار، لوكالة شفق نيوز، ان "مصافي الجنوب وتحديدا مصفى البصرة يعتبر العصب الحيوي والاقتصادي المهم لوزارة النفط والدولة العراقية، فهو يمتلك ما مقداره 50% من الخزين الاستراتيجي للبلد".

واضاف "اليوم صدرنا وقود الطائرات ضمن المواصفات العالمية المطلوبة، وقد تم تصنيف العراق من ضمن البلدان المنتجة والمصدرة لوقود الطائرات".

وبين "أخذنا على عاتقنا إنشاء منصة تحميل وخزانات ومضخات وخططنا أن رفع الإنتاج أكثر من 1000 متر مكعب يومياً، أما التسويق فقد وصلنا إلى 2500 متر مكعب يومياً".

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