العراق يصدر أكثر من 2.35 مليون طن من المنتجات النفطية في 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الثلاثاء، عن حجم صادرات العراق من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرة إلى تسجيل تراجع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إحصائية صدرت عنها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق صدّر خلال المدة من كانون الثاني/يناير حتى نهاية آذار/مارس 2026 ما مجموعه 2 مليون و350 ألفاً و379 طناً من المنتجات النفطية، توزعت على 2 مليون و115 ألفاً و876 طناً من زيت الوقود، و234 ألفاً و503 أطنان من مادة النفثا.

وأوضحت الإحصائية، أن صادرات الربع الأول من العام الحالي انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت 2 مليون و795 ألفاً و13 طناً، بفارق 444 ألفاً و634 طناً، وبنسبة تراجع بلغت نحو 15.9%.

كما أشارت إلى أن العراق لم يسجل أي صادرات من مادة الكبريت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلا أنه لا يزال يعتمد على استيراد بعض المشتقات النفطية نتيجة محدودية طاقات التكرير المحلية وتقادم عدد من المصافي، حيث يُعد مصفى كربلاء من أحدث المصافي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 140 ألف برميل يومياً، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لمصفى بيجي 300 ألف برميل يومياً بعد تعرضه لأضرار كبيرة خلال الحرب ضد تنظيم داعش، إلى جانب مصفى الدورة الذي أُنشئ في ستينيات القرن الماضي بطاقة تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.