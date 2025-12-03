العراق يشتري أكثر من 8 اطنان من الذهب خلال العام 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاربعاء، ان العراق اشترى أكثر من 8 اطنان من الذهب خلال العام 2025.

وقال المجلس في أحدث إحصائية له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العراق اشترى لغاية شهر آب/أغسطس من عام 2025 من الذهب 8.2 أطنان ليرفع احتياطاته من الذهب الى 170.9 طناً.

واضاف المجلس ان العراق اشترى في آذار/ مارس من العام الحالي طنا واحدا من الذهب، كما اشترى 1.6 طن في شهر حزيران/يونيو، واشترى 3.1 أطنان في شهر تموز/يوليو كما اشترى 2.5 طن في شهر آب/أغسطس .

واشار المجلس الى أن العراق جاء رابع الدول العربية في احتياطات الذهب، بعد كل من: السعودية، ولبنان، والجزائر.