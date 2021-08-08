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العراق يستورد بيض التربية من تركيا بأكثر من 20 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T06:45:55+0000
العراق يستورد بيض التربية من تركيا بأكثر من 20 مليون دولار

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر ايجة أن العراق استورد بيض التربية من تركيا بقيمة تبلغ أكثر من 20 مليون دولار خلال الـ5 أشهر الاولى من عام 2021.

وقال بدري جيريت رئيس الجمعية في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات تركيا من البيض زادت بنسبة 63 في المائة من 93 مليون دولار إلى 151.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 ".

وأوضح جيريت أن "روسيا اصبحت الدولة التي يتم فيها تصدير معظم البيض وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) من عام 2021، احتلت روسيا المرتبة الأولى في صادرات البيض بقيمة 26.5 مليون دولار، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ 23.3 مليون دولار، وتم تصدير بيض التربية الى العراق بقيمة بلغت 20.3 مليون دولار من البيض".

وتابع جيريت: "تلت هذه الدول سوريا وقطر وعمان والكويت وكازاخستان والبحرين"، لافتا إلى أنه "تلقينا أيضًا طلبًا كبيرًا من الجمهوريات التركية على تصدير بيض التربية".

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