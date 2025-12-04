العراق يستهدف إنتاج الكهرباء من خلال تدوير 12 مليون طن سنويا من النفايات

شفق نيوز- بغداد

أكدت المستشارة في الهيئة الوطنية للاستثمار لشؤون الطاقة والبيئة منى صباح الجابري، يوم الخميس، أن العمل بمشروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تدوير النفايات سينطلق بداية من العام المقبل، مؤكدة أن المشروع سيساعد كثيرا مسألة التخلص من النفايات باعتبار أن بغداد وحدها تفر 10 آلاف طن من النفايات يوميا.

وقالت الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية يعتبر الأول والاستراتيجي في العراق، والأول من ناحية التقنية في الخليج العربي، والثاني عالميا وهي تقنية الجيل الرابع".

وأضافت أن "هذا المشروع تبنته الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة البيئة وأمانة بغداد"، مبينة أن "المشروع بدأ العمل به منذ العام 2023، وتم تشكيل فريق وطني من الجهات المذكورة، وتم إعداد متطلبات العمل، واعتبار محددات البيئة، وإرسال متطلبات إلى هولندا والتي أعطت رأيها موافقتها واعتمادها عالميا".

وتابعت الجابري: "تم الإعلان عن فرصة الاستثمار في نهاية العام 2023 وتقدمت للمشروع 17 شركة دولية من مختلف الجنسيات من ضمنها دول عربية وأجنبية، وبعد النظر بالعروض تمت إحالة المشروع إلى الشركة الصينية التي تعتبر من الشركات الرائدة عالميا حيث تمتلك 90 محطة في العالم من ضمنها 80 محطة كهربائية توليد الطاقة من النفايات في الصين".

ولفتت إلى أن "مشروع توليد الطاقة الكهربائية والتخلص من النفايات من المشاريع المهمة، على اعتبار أن العاصمة بغداد تفرز وحدها حوالي 10 آلاف طن يوميا من النفايات، وأن العراق يفرز 40 ألف طن يوميا من النفايات، و12 مليون طن سنويا من النفايات"، مؤكدة أن "الفرز يتزايد سنويا بسبب زيادة التعداد السكاني والتوسع السكاني والعمراني".

وبينت الجابري، أن "هذا المشروع حاليا في جانب الرصافة، وسيكون هناك مشروع آخر في جانب الكرخ في منطقة (أبو غريب)، وأن هناك أربعة مشاريع اخرى في محافظات النجف وكربلاء ونينوى والبصرة"، مؤكدة أنه "سنعمل في باقي المحافظات لإنشاء المشاريع توليد الكهرباء من النفايات".

وتابعت المستشارة القول إن "الشركة الصينية ستبدأ بمرحلة تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية من النفايات في بداية العام المقبل، بطاقة حرق 3 آلاف طن من النفايات لإنتاج 100 ميغاواط".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت مؤخرا، عن تصاميم مشروع إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة في منطقة النهروان جنوب العاصمة بغداد.

وكان رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، أطلق في 20 آذار/ مارس الماضي، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.