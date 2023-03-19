العراق يزيد من حيازته لسندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، الاحد، ان العراق تقدم مرتبتين من بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صعد مرتبتين ليصل الى المرتبة 29 من بين الدول الاكبر حيازة للسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 41.2 مليار دولار لشهر كانون الثاني 2022، مرتفعة بنسبة 0.4 بالمائة عن شهر كانون الاول من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 76.07 بالمائة عن شهر كانون الثاني 2022".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع اكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والامارات، فيما جاءت اليابان على راس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات بـ 1 تريليون و104 مليار دولار، تليها الصين ثانيا ب، 859 مليار دولار والمملكة المتحدة ثالثا بـ 668 مليار دولار وبلجيكا رابعا بـ 331 مليار دولار و لوكسمبورغ خامسا بـ 318 مليار دولار "، مبينة ان مجموع السندات لدول العالم لشهر كانون الثاني ارتفعت 80 مليار دولار عن شهر كانون الاول الماضي لتصل الى 7 ترليونات و402 مليار دولار".