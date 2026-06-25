العراق يخفض مبيعاته من الدولار 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026

شفق نيوز- بغداد

تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 36%، لتبلغ 22.531 مليار دولار، مقارنة مع 35.201 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي العراقي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن مبيعات البنك خلال المدة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 2026 توزعت بواقع 1.038 مليار دولار مبيعات نقدية، مقابل 21.493 مليار دولار لتعزيز أرصدة المصارف خارج نافذة بيع العملة الأجنبية، في حين لم تسجل مبيعات عبر الحوالات أو التسويات الدولية.

وعلى مستوى شهر أيار/ مايو 2026، بلغت مبيعات البنك المركزي 5.191 مليارات دولار، منخفضة من 6.937 مليارات دولار في نيسان/ أبريل السابق، ومن 7.010 مليارات دولار في أيار/ مايو 2025.

وتوزعت مبيعات أيار/ مايو الماضي بواقع 250 مليون دولار مبيعات نقدية، فيما استحوذ بند تعزيز أرصدة المصارف خارج نافذة بيع العملة الأجنبية على 4.941 مليارات دولار، ليشكل الجزء الأكبر من إجمالي المبيعات الشهرية.