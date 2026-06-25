العراق يخفض استيراد الألبان والبيض إلى 530 مليون دولار في 2025

شفق نيوز- بغداد

سجل العراق تراجعاً ملحوظاً في استيراد منتجات الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي خلال عام 2025، إذ بلغت قيمة الواردات 530.3 مليون دولار، مقارنة بـ1.024 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض يقارب 48%.

وأظهرت بيانات التجارة الدولية، نشرت اليوم الخميس، وطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق ما يزال ضمن كبار مستوردي هذه المنتجات عالمياً، رغم الانخفاض الواضح في قيمة الواردات، بعد أن بلغت ذروتها عند 1.332 مليار دولار في عام 2023، مقابل 974.6 ملايين دولار في عام 2022 و872.7 ملايين دولار في عام 2021.

وبحسب البيانات، تصدر الجبن واللبن الرائب قائمة المنتجات المستوردة خلال عام 2025 بقيمة 232.6 مليون دولار، تلاه بيض الطيور بقيمة 176.3 مليون دولار، ثم الحليب والقشدة المركزة والمحلاة بنحو 39.8 مليون دولار، والزبدة ومنتجات الدهون المشتقة من الحليب بقيمة 39.2 مليون دولار.

كما استورد العراق الحليب والقشدة غير المركزة بقيمة 31.1 مليون دولار، فيما توزعت بقية الواردات على الزبادي ومشتقات الحليب ومصل اللبن والعسل الطبيعي ومنتجات حيوانية غذائية أخرى بقيم أقل.

وتشير البيانات إلى أن الجبن واللبن الرائب استحوذا على الحصة الأكبر من واردات العراق ضمن هذه المجموعة الغذائية، تلاهما بيض الطيور.