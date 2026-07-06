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    • العراق يخفض استيراد الطماطم بأكثر من 50% خلال 2025

    العراق يخفض استيراد الطماطم بأكثر من 50% خلال 2025
    2026-07-06T10:15:30+00:00

    شفق نيوز- متابعة

    أظهرت بيانات التجارة الدولية تراجعاً حاداً في واردات العراق من الطماطم الطازجة أو المبردة خلال عام 2025، لتسجل أدنى مستوى لها في خمس سنوات.

    وبحسب البيانات، بلغت قيمة واردات العراق من الطماطم نحو 7.542 ملايين دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ15.359 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته نحو 50.9%.

    وأشارت البيانات إلى أن واردات العراق من الطماطم بلغت 163.719 مليون دولار في عام 2021، قبل أن تنخفض إلى 115.199 مليون دولار في عام 2022، ثم ترتفع إلى 156.574 مليون دولار في عام 2023، لتعاود التراجع بشكل حاد خلال عامي 2024 و2025.

    ويعكس هذا الانخفاض تراجع اعتماد العراق على استيراد الطماطم، في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي وتشديد إجراءات تنظيم الاستيراد خلال مواسم الوفرة الزراعية.

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