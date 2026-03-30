العراق يخسر نحو 11 مليون دولار شهريا بسبب توقف عبور الطائرات

أعلن مرصد إيكو عراق، يوم الاثنين، أن العراق يخسر نحو 360 ألف دولار يومياً نتيجة توقف عبور الطائرات عبر أجوائه، أي ما يعادل 10.8 مليون دولار شهرياً، في ظل تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.

وأوضح المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأجواء العراقية كانت تشهد قبل اندلاع الحرب مرور نحو 800 طائرة يومياً، محلية وأجنبية، وهو أعلى من المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 700 و750 طائرة يومياً.

وأضاف أن أجور عبور الطائرة الواحدة عبر الأجواء العراقية تبلغ نحو 450 دولاراً، ما كان يوفر إيرادات يومية تُقدّر بـ360 ألف دولار.

وأشار المرصد، إلى أن توقف حركة الطيران جاء بعد إعلان وزارة النقل، في 28 شباط الماضي، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة.