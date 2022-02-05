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العراق يحصل على دعم منظمة دولية للفلاحين ومربي الجاموس وعلى تقنيات ري من السعودية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-05T12:59:58+0000
العراق يحصل على دعم منظمة دولية للفلاحين ومربي الجاموس وعلى تقنيات ري من السعودية

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي يوم السبت أن الوزارة أبرمت اتفاقات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لدعم الفلاحين ومربي الجاموس في ثلاث محافظات جنوبي البلاد، مشيرا إلى الاتفاق مع شركة سعودية لإنشاء معمل لتقانات الري المتطورة في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم في بغداد، بحضور المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر، والمندوبة الدائمة للعراق لدى "الفاو" صفية السهيل.

وبين الخفاجي خلال المؤتمر ، أهمية المؤتمر الإقليمي الذي سيعقد في بغداد بمشاركة أكثر من 30 دولة، كونه يعقد لأول مرة في بغداد السلام وبهذا الحجم والانفتاح على المحيطين الإقليمي والدولي، مشددا على اهمية استثمار المؤتمر في تطوير الصناعات التحويلية من خلال استثمار الفائض من الإنتاج وتبادل الخبرات الزراعية والنهوض بمستوى الكوادر المحلية.

واشار الى ان المؤتمر الإقليمي يعد انعطافة كبيرة على مستوى دعم العراق زراعيا وعلى كافة الأصعدة، حيث تم التعاون مع منظمة الفاو في دعم الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية وعودتهم إلى مناطقهم في المحافظات المحررة، كما تم توقيع اتفاقات مع المنظمة لدعم الفلاحين ومربي الجاموس في ثلاث محافظات جنوبية هي البصرة وذي قار وميسان.

واضاف الخفاجي، ان الزيارة الاخيرة إلى المملكة العربية السعودية كان لها الاثر الايجابي من خلال الاتفاق مع شركة الخريف لإنشاء معمل لتقانات الري المتطورة مثل المرشات المحورية لغرض تعميمها على الفلاحين.

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