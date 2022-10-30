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العراق يحتل المركز الرابع على العالم في إنتاج التمور

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-30T09:24:13+0000
العراق يحتل المركز الرابع على العالم في إنتاج التمور

شفق نيوز/ قال وزير الزراعة عباس العلياوي، يوم الأحد، إن العراق بات يحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج التمور.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم وتسلم مهام وزير الزراعة من قبل العلياوي من وزير الزراعة السابق محمد كريم الخفاجي.

وقال العلياوي في كلمة له خلال المراسم، انه سيقف عند المنجزات التي تحققت خلال عهد الخفاجي والتي تمثلت بوصول انتاج البيض الى 7 مليارات بيضة في العام الواحد، بعد أن كان إنتاج البلاد لا يتجاوز 1.5 مليار بيضة قبل عام 2019.

وأشار إلى رفع إنتاج التمور الى 735 ألف طن والتي قفز على اثرها العراق إلى المركز الرابع على مستوى العالم بإنتاج التمور، وغيرها من الانجازات الاخرى في القطاع.

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