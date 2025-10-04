العراق يجني 5.7 مليارات دولار من السياحة بنمو 25%

شفق نيوز- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت، عن ارتفاع إيرادات السياحة في العراق وبنسبة نمو بلغت 25%.

وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز أن "إيرادات السياحة في العراق ارتفعت من 4.6 مليارات دولار عام 2023 إلى 5.7 مليارات دولار في عام 2024 وبنسبة نمو بلغت 25%".

وبذلك بحسب المتخصص، "يحتل العراق المرتبة السابعة عربياً بعد الإمارات العربية التي حققت إيرادات بقيمة 57 مليار دولار، ثم السعودية 41 مليار دولار، ومصر 15.3، والمغرب 11.3 وقطر 8.4 مليارات، تليها الأردن 7.2 مليارات دولار".