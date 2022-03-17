العراق يتصدر قائمة استيراد منتجات تربية الاسماك والمنتجات الحيوانية التركية

شفق نيوز/ كشف مجلس إدارة قطاع اتحادات مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في تركيا، اليوم الخميس، أن العراق جاء أولاً في قائمة استيراد منتجات تربية الاحياء المائية والمنتجات الحيوانية التركية.

وقال رئيس المجلس سنان كيزيلتان في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات صناعة الأسماك والمنتجات الحيوانية التركية خلال الـ 12 شهرًا الماضية بلغت 3 مليارات و590 مليون دولار".

واضاف أن "صناعة الاستزراع المائي قدمت أكبر مساهمة حيث بلغت مليار 436 مليون دولار من الصادرات، وتلاها صناعة لحوم الدواجن والبيض حيث بلغت صادراتها مليار و312 مليون دولار، حيث كانت نصيب صادرات لحوم الدواجن منها 926 مليون دولار، ونصيب صادرات البيض 386 مليون دولار".

واظهرت أن "صادرات الالبان بلغت 486 مليون دولار، بينما جلب صادرات العسل 33 مليون دولار، اضافة الى منتجات اخرى بلغت 303 مليون دولار".

واشارت الى ان هذه الصادرات وصلت الى 142 دولة في عام 2021"، مبيناً أن "العراق احتل المرتبة الأولى بـ 555 مليون دولار، تلاه الاتحاد الروسي ، بـ 259 مليون دولار وإيطاليا ثالثا".