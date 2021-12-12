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العراق يتسلم قرابة 50 الف طن من الرز التايلندي .. صور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T08:36:46+0000
العراق يتسلم قرابة 50 الف طن من الرز التايلندي .. صور

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم الأحد عن وصول الباخرة ( M/V BEINDA) المحملة بالرز التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان اليوم، ان الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء والمحملة بمادة الرز التايلندي المستورد وبكمية (44,000 ) طن.

وأضافت أن ملاكات السيطرة النوعية في ام قصر باشرت بسحب النماذج لاجراء الفحوصات المختبرية عليها بغية التاكد من سلامة المادة.

وأفصحت الموسوي في ذات الوقت عن قرب وصول كميات اخرى من مادة الرز وذلك دعما للسلة الغذائية .

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