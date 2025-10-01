العراق يتسبب بانخفاض صادرات تركيا من الدقيق في 2025

شفق نيوز– أنقرة

أكدت جمعية الحبوب والبقوليات التركية في جنوب شرق الأناضول، اليوم الأربعاء، أن العراق كان السبب الرئيسي في انخفاض صادرات تركيا من الدقيق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وقال رئيس الجمعية، جلال كادو أوغلو، إن صادرات تركيا من دقيق القمح انخفضت بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.5 مليون طن، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 33.7% لتصل إلى 575.5 مليون دولار.

وأضاف أن الانخفاض يعزى إلى دعم العراق لإنتاج القمح والدقيق المحلي، وهو ما يؤثر على أحد أكبر الأسواق التركية، إضافة إلى تشديد لوائح الاستيراد والتأخيرات الجمركية التي عطلت شحنات تركيا.

وبيّن كادو أوغلو أن استثمارات المصانع المحلية العراقية في توسيع طاقتها الإنتاجية ساهمت في تفاقم الخسائر السوقية للمنتجات التركية، مؤكداً أن السيطرة على عوامل رفع تكاليف الإنتاج، وتسريع البحث عن أسواق جديدة، وتعزيز الحوار السياسي والتجاري مع العراق، ستساعد على استعادة الزخم التصديري.