العراق يتداول أكثر من تريليوني دينار إلكترونياً خلال شهر

شفق نيوز/ كشف المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، يوم الأحد، عن حجم التداول الإلكتروني في البلاد خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مؤكداً أنه تجاوز تريليوني دينار عراقي.

وقال طارق لوكالة شفق نيوز، إن "قيمة التداول الإلكتروني في شهر آب الماضي فقط تجاوزت تريليوني دينار عراقي"، مبيناً أنه "تم انتقال وتداول المبلغ باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها سواء كانت بطاقات أو أنظمة دفع".

ولفت طارق إلى أن "المبلغ وصل إلى تريليوني دينار لمدة شهر واحد فقط، وهذا المبلغ سيتضاعف إلى أكثر من ذلك خلال الأشهر القادمة".

وبيّن أن البطاقات الإلكترونية وصلت إلى 20 مليون بطاقة اي ما يقارب 50% من سكان العراق يمتلكون بطاقات الدفع الإلكتروني، وبعض المواطنين يمتلكون بطاقتين أو ثلاثة.

وختم طارق بالقول إن "أجهزة الدفع الإلكتروني تجاوز عددها في القطاع الحكومي والخاص 30 ألف جهاز".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وقال حينها في بيان إنها "تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل العمليات المالية والتجارية".