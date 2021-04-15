العراق يبحث مع شركات امريكية شراء حصة اكسون موبيل في "غرب القرنة"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية يوم الخميس، عن إجراء جولة من المباحثات مع شركات امريكية متخصصة في مجال النفط شراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار في تصريح خص به وكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة بدأت مباحثاتها مع كبريات الشركات الامريكية لاختيار شركة تحصل على حق شراء حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1".

وكانت اكسون موبيل قد وقعت وفي يناير/كانون الثاني 2010 اتفاقية مع شركة نفط الجنوب احدى شركات وزارة النفط العراقية لإعادة تأهيل وتطوير حقل غرب القرنة- 1 في جنوب العراق.

ويبلغ الاحتياطي المؤكد للحقل 8,7 مليار برميل ويعد غرب القرنة أحد الحقول المجزية التي تتطلع إليها كبرى شركات النفط الغربية في مواجهة ركود أو انخفاض الإنتاج.